Ernst Kuipers: binnen paar dagen misschien nieuwe maatregelen tegen corona nodig

De meeste ziekenhuisopnames zijn vooral in de Randstad. Vanuit daar worden ook de meeste mensen verplaatst naar andere delen in het land. In Rotterdam, bijvoorbeeld, moest afgelopen week 110 mensen elders worden ondergebracht. Veertig patiënten konden terecht in de regio, 70 niet.



Coronapatiënten worden sinds een tijdje verspreid over het land om de druk op de ziekenhuizen zo laag mogelijk gehouden. Het is nog niet nodig geweest om patiënten naar Duitsland te verplaatsen, maar Nederland heeft wel contact met de oosterburen.



In het Haagse ziekenhuis HMC leidde overplaatsingen tot bedreigingen waardoor er nu extra beveiligers in het ziekenhuis rondlopen. Volgens Ernst Kuipers wordt er alles aan gedaan om mensen niet te ver weg te brengen. ,,Maar we moeten spreiden. Als we dat niet doen moeten ziekenhuizen hun poorten sluiten voor mensen met andere klachten dan corona. Dat willen we niet. En het is vaak maar voor korte duur. Een coronapatiënt ligt gemiddeld 7,5 dagen in het ziekenhuis.”