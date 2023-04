Ernstig ongeluk bij Nunspeet met auto en e-bikers: vier mensen gewond

Met video Trek winterjas aan en drink bier met handschoe­nen: zo overleef je konings­nacht (en Koningsdag)

Het is misschien wel de meest gestelde vraag deze week: wat wordt het weer met Koningsdag? En vooral: wat moet ik aan? En nu we toch bezig zijn: zijn alle winkels open? In dit artikel vind je alle antwoorden op je vragen over Koningsdag 2023.