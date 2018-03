Ernstig ongeluk in Reusel: jongen meters meegesleurd door busje

Telefoon, airco, drankje... Wat mag wel en niet achter het stuur?

12:01 Waarom mag je je telefoon met geen vinger aanraken achter het stuur en de airco wel? En wat als je een Big Mac opeet in het verkeer? Het gerechtshof in Leeuwarden doet vanmiddag uitspraak in een zaak van een automobilist die beboet werd voor het aanraken van zijn mobiel terwijl die toch in een telefoonhouder zat. Wat mag eigenlijk wel en wat mag niet in de auto?