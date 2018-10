Ernstig ongeluk met springkussen in Esbeek: twee kinderen gewond, traumahelikopter geland

video In Irak geboren model in Nederland bedreigd met de dood

12:34 Het uit Irak gevluchte model Wahhab Hassoo (23) wordt in Nederland met de dood bedreigd. Dat liet Hassoo zelf weten in het NTR-programma De Nieuwe Maan. Influencers die in Irak op sociale media een moderne levensstijl laten zien, moeten al langer vrezen voor hun leven. Nu blijkt dat ze ook in Nederland niet veilig zijn. Het model trok zich daarom terug uit de modellenwedstrijd Men Universe.