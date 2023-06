Erop of eronder voor landbouwakkoord: LTO stapt uit overleg als er vandaag geen overeenstemming komt

MET VIDEO'S Laten boeren zich nu massaal uitkopen? En vijf andere vragen en antwoorden over de veelbespro­ken stikstofre­ge­lin­gen

Over de uitkoopregeling voor boeren, die maandag werd opengesteld, is veel te doen. Voor- en tegenstanders buitelen al maanden over elkaar heen. Maar wat houdt die regeling nu eigenlijk in en hoe groot is de animo?