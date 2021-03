Ervaar zelf hoe het voelt om gediscrimineerd te worden: ‘Zag je die homo lopen met die handjes?’

Het ging helemaal mis: Chanel lag klem onder paard van 600 kilo, nu heeft ze een ‘Markt­plaats’ voor paarden­spul­len

22 maart Buiten bewustzijn is ze niet geweest. En dat maakt haar ongeluk in Renswoude misschien nog wel heftiger. Met 600 kilo paard op haar lichaam, kon ze alleen maar gillen. De Amersfoortse Chanel Stokje (25) weet na vier operaties dat ze een engeltje op haar schouder had. En vanuit het ziekenhuisbed begon ze zelfs haar eigen onderneming.