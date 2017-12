Ervaren skiër blijkt brekebeen: vaak ernstig letsel door overmoed

Enorme risico's

Artsen denken dat dit mogelijk te wijten is aan ‘overmoed’ van ervaren wintersporters, waarbij soms ook alcohol in het spel is. ,,Geoefende skiërs en snowboarders moeten zich veel beter bewust zijn van de enorme risico's’’, aldus Luppino. ,,Zij gaan sneller. En ze pakken vaker zwarte pistes, of gaan off-piste.’’



Skiërs breken vaker een been en lopen vaker kniebandletsel op. Snowboarders lopen vaker een hersenschudding op, of breken hun onderarm. Traumachirurg Kees Bartlema van het LUMC: ,,We zien ook dat ervaren skiërs vaker bekkenletsel oplopen. Dat komt mogelijk doordat je met beide benen los staat. Daarbij komen ook ernstige bloedingen voor.’’



Een bekkenfractuur leidt vaak tot een operatie. Het herstel duurt volgens Bartlema al gauw een halfjaar. ,,Dit zijn echt ingrijpende letsels, met grote fysieke en sociale consequenties voor het dagelijks leven.’’