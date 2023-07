ESPN-verslaggever zet stad voor joker: ‘Een buurtkroeg, kinderboerderij en voetbalclub, en dat is het’

Weerman Wouter meet zware windstoten van 130 kilometer per uur: ‘Ik verwacht veel schade’

Het weeralarm van woensdagochtend laat de harten sneller kloppen van stormchasers als Wouter van Bernebeek uit Cuijk. Niet alleen omdat het uniek is dat het in deze tijd van het jaar zó hard waait, ook omdat de angst bestaat dat er veel schade ontstaat. Hij vreesde eerder op de ochtend al voor een situatie zoals in Haarlem. Daar kwam een vrouw om het leven nadat een boom op haar auto viel.