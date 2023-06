Esther leeft al 18 jaar met MS: ‘Ik raakte verlamd en was volledig incontinent’

Haar verhaal delen, vindt Rozemeijer spannend. Tegelijkertijd ziet ze het als noodzakelijk om meer begrip voor haar ziekte te krijgen. ,,In de media draait het vaak om ziektes als kanker en ALS, maar er is veel onwetendheid over MS. Daar wil ik verandering in brengen. Bijvoorbeeld door te vertellen dat het een zenuwziekte is, veel mensen verwarren het met een spierziekte. Zenuwen zitten door heel je lichaam, dus voor iedereen verloopt de ziekte verschillend. De meesten krijgen de diagnose MS tussen de 20 en 40 jaar, in de bloei van hun leven.”