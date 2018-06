EU negeert Nederland: geen andere meetmethode sigaretten

Motorben­des 'versnippe­ren' of zoeken heil in het buitenland

Illegale motorclubs - zogeheten Outlaw Motorcycle Gangs (OMG's) - lijken steeds meer te versnipperen of zich in het buitenland te vestigen. Dat staat in de Voortgangsrapportage Outlaw Motorcycle Gangs 2017 die in handen is van EenVandaag en het ANP ook heeft ingezien. Het aantal leden lijkt ook af te vlakken en daarmee lijkt de stevige inzet van de overheid tegen motorbendes vrucht af te werpen, aldus het rapport.