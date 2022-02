Eunice gaat morgen nog harder tekeer dan Dudley vandaag: ‘Let op je zonnepanelen en trampoline’

video Lespakket tegen ronselen van scholieren als geldezel of voor seks onder dwang

Vandaag vindt de lancering van ‘BUIT in de klas’ plaats, een lespakket dat scholieren weerbaar moet maken tegen uitbuiting. Want vooral kwetsbare jongeren worden door criminelen gedwongen tot strafbare feiten of ze moeten de prostitutie in.

9:57