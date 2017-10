Europees Kampioen Wegenwacht: Aan de moderne auto is genoeg te repareren

Lammerse (34) werd zes jaar geleden wegenwacht. Segers (39) helpt al vijftien jaar mensen weer op weg. ,,Het is voor het eerst dat de ANWB wint, voorgaande edities zaten we altijd in de organisatie en dan mag je natuurlijk niet meedoen. Eddy en ik zijn na voorrondes geselecteerd om namens Nederland mee te doen. Wij hebben de wisselbeker en de medailles gekregen, maar die prijzen zijn voor alle collega's natuurlijk. Dat wij winnen, is het resultaat van de opleiding en cultuur van de ANWB. Of we de beste van Europa zijn? Anders win je toch niet?''



Lammerse denkt dat het vooral belangrijk is om creatief te zijn als wegenwacht. ,,Ook bij auto's die vol zitten met computers. Mensen zeggen wel dat je niets kunt repareren aan die moderne auto's, maar dat is niet zo. In de jaren 80 zeiden ze ook al: wat zijn die auto's ingewikkeld geworden. Ik kreeg een keer een dure, dikke Duitse auto met twee rode hangsloten op het display. We stonden in de regen en de auto deed niks meer. Na anderhalf uur zoeken had ik het: vocht in een van de computers. Even later reed de man weer weg.''