‘Europees RIVM’ adviseert lidstaten: Pas bijeenkomsten bij goede ventilatie

Een binnenruimte zou aan vastgestelde ventilatie-eisen moeten voldoen voor de overheid toestemming geeft om er in coronatijd activiteiten plaats te laten vinden. Dat is een van de aanbevelingen die het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) doet in een nieuw adviesrapport aan de EU-lidstaten.

Het rapport komt zo'n beetje tegelijk met de versoepeling van de coronamaatregelen door het kabinet. Onze regering staat binnenbijeenkomsten na 1 juli weer toe, zolang er - door volwassenen althans - 1,5 meter afstand wordt gehouden. Over ventilatie werd tijdens de persconferentie van woensdagavond niet gerept.

Wel meldt de pagina waarop de Rijksoverheid het nieuwe advies voor sporten uitlegt nu dat binnenruimtes zoals sportscholen aan extra ventilatievoorwaarden van het RIVM moeten voldoen. Het is voor het eerst dat Nederland ventilatie expliciet noemt in de coronaregels.

Stuk verder

In navolging van onder meer Duitse en Belgische overheidsinstanties gaat het ECDC, zeg maar het Europese RIVM, een stuk verder. Elke binnenruimte zou aan bepaalde regels moeten voldoen, is het advies.

Als een ruimte niet goed geventileerd is zouden aerosolen, kleine virusdruppeltjes, rond kunnen blijven zweven in een ruimte en zo mensen besmetten, ook als die 1,5 meter afstand houden. Hoewel het ECDC toegeeft dat nog lang niet alles duidelijk is op het gebied van aerosolen en ventilatie, geeft de organisatie haar lidstaten toch het advies om werk te maken van frisse lucht in binnenruimtes.

Niet overtuigd

In Nederland zijn het RIVM en het Outbreak Management Team (OMT) nog altijd niet overtuigd van de bijdrage die aerosolen leveren in de corona-epidemie. Zij zien grotere virusdruppels, die door bijvoorbeeld praten, hoesten en schreeuwen op korte afstand naar een ander worden overgedragen, als veruit de belangrijkste besmettingsweg. Het kabinet legde in zijn maatregelen en adviezen aan de bevolking daarom geen enkele nadruk op ventilatie.

Minimumnormen

Het ECDC, dat dus ook Nederland adviseert, zou dat graag anders zien. In het rapport schetst de organisatie de ‘ideale’ situatie: dat er minimumnormen komen voor ventilatie van binnenruimtes, afhankelijk van bijvoorbeeld de grootte van een ruimte en het doel waarvoor die gebruikt wordt. Wordt die norm niet gehaald, dan zou een overheid geen toestemming moeten geven om de ruimte open te stellen voor gebruik. Dit soort specifieke normen zijn er nog niet, omdat het onderzoek naar het coronavirus nog volop gaande is. Veel is nog niet bekend.

Toch stelt het ECDC dat er genoeg bewijs is om ventilatie aan het standaardpakket van corona-adviezen toe te voegen, naast bijvoorbeeld handen wassen en afstand houden. Eigenaren van gebouwen en organisatoren van evenementen zouden goed na moeten denken over de ventilatie van hun ruimten. ‘Het laten toenemen van het aantal keren dat de lucht per uur wordt ververst zal het risico van besmetting in gesloten ruimtes doen afnemen. Dit kan gerealiseerd worden door natuurlijke of mechanische ventilatie', schrijven de onderzoekers.