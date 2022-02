Europese Hof keurt meetmethode van ‘sjoemelsigaret’ goed... of toch niet?

De huidige EU-methode om ongezonde stoffen in filtersigaretten te meten is geldig, zegt het Europese Hof van Justitie over de veelbesproken ‘sjoemelsigaret'. Maar tabaksproducenten zijn nog niet verlost van de term waar de anti-rookclubs ze al jaren mee om de oren slaat.

De ‘sjoemelsigaret’ is een term die anti-tabaksorganisaties gebruiken om aan te geven dat de manier waarop tabaksproducenten de hoeveelheid teer en nicotine meten, niet eerlijk is. Rookmachines knijpen namelijk niet de gaatjes in het filter dicht zoals vingers dat tijdens het roken wel doen. Omdat die gaatjes worden dichtgeknepen, kunnen slechte stoffen niet weg en krijgen rokers méér binnen dan rookmachines meten.

De Stichting Rookpreventie Jeugd (plus onder meer de gemeente Amsterdam) had bij de Rotterdamse rechtbank een zaak aangespannen om een andere meetmethode te eisen. Daardoor zou de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) gedwongen kunnen worden de huidige sigaretten uit de handel te halen. De NVWA stuurde de stichting in een eerder stadium namelijk weg met de mededeling dat ‘de meetmethode deugt dus we gaan niks handhaven'.

De rechtbank in Rotterdam vond het zo'n ingewikkelde zaak dat het de hoogste Europese rechter om duidelijkheid vroeg. ,,Maar die duidelijkheid is er met deze uitspraak nog niet”, zegt woordvoerder Stefaan Van der Jeught van het Europese Hof. ,,De zogenoemde ISO-meetmethode is wel geldig, maar niet transparant, zegt het Europese Hof van Justitie ook. Eigenlijk wordt de zaak teruggegeven aan de rechtbank Rotterdam met de opdracht het publiek duidelijk te maken hóé de hoeveelheid schadelijke stoffen wordt gemeten.”

Zomaar de meetmethode publiceren is namelijk niet genoeg, zegt Van der Jeught. ,,Voor nu is dat leuk, maar dan ben je nog niet met terugwerkende kracht transparant geweest. Feitelijk krijgt de rechtbank Rotterdam nu de opdracht te onderzoeken of de meetmethode in orde is geweest met het oog op de volksgezondheid of dat een andere meetmethode niet toch beter was. De rechtbank Rotterdam heeft alle info en het Hof zegt dat de bestuursrechter in Nederland het prima zelf kan beoordelen. Het kan dus nog alle kanten op.”

