Europese toezichthouder EMA gaat omstreden Russisch coronavaccin versneld beoordelen

Coronavirus LIVE | Meeste Nederlan­ders willen terrassen weer open, Interpol onder­schept duizenden nepvaccins

9:37 De Nederlandse export blijft last houden van de coronacrisis en de lockdown. De steun voor het coronabeleid van de regering is gedaald van 75 procent eind januari naar 62 procent. Zes op de tien Nederlanders vindt dat de terrassen weer open kunnen. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.