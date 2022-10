Eva (6) is dolblij: haar fietsje met armprothese is terug

nederlands-indië 'Laatste wens' van dienstwei­ge­raars is eerherstel: 'Wij hadden het gelijk aan onze kant’

Nabestaanden van Nederlandse militairen die weigerden te vechten in Nederlands-Indië pleiten voor eerherstel. Ze voelen zich gesterkt door het dit jaar verschenen dekolonisatieonderzoek. Het kabinet heeft Indonesiërs excuses aangeboden, maar over de weigeraars, die in de cel belandden en werden uitgekotst als ‘landverraders’, wordt (nog) gezwegen.

28 oktober