Evelien is spastisch en zit in rolstoel, maar verlangt naar seks: hoe werkt dat?

Met zuur overgoten vrouw uit Burgh-Haamste­de leek ‘angstig’, zeggen buren

De vrouw die gisteravond laat een bijtende vloeistof over zich heen kreeg in Burgh-Haamstede, had volgens buurtbewoners problemen met haar ex-partner. ,,Ze leek angstig’’, zegt een buurvrouw. De politie is op zoek naar twee personen, die in de straat zijn gezien.

23 mei