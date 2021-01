Even een prikje regelen voor je 90-jarige moeder? Nou, nee

Annie Huizer stond vooraan in de rij voor een coronavaccinatie: ze is 90-plus én woont in een verpleeghuis. Maar wat er allemaal bij kwam kijken voor die naald gisteren om 16.15 uur daadwerkelijk in haar rimpelige bovenarm werd gezet? Haar schoonzoon John Williams haalt diep adem. ,,Sorry hoor’', zegt hij. ,,Ik moet m'n emoties eerst even laten zakken.’’