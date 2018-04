Lange celstraffen in zaak Kasteelmoord

UpdateIn de zaak over de moord op de Vlaamse kasteelbewoner Stijn Saelens in 2012 heeft de rechtbank in Brugge lange celstraffen uitgedeeld. De twee Nederlandse betrokkenen werden veroordeeld tot vijftien en 27 jaar. Beiden hebben in Nederland ook veroordelingen op hun naam, vooral voor drugsdelicten.

Hoofdverdachte André G. (67), de schoonvader van het slachtoffer, kreeg 27 jaar cel opgelegd. Deze huisarts had zijn kennis Pierre S. (67) opdracht gegeven een plan te verzinnen om zijn schoonzoon te laten vermoorden. S. werd bestraft met 21 jaar.



De huurmoord werd uitgevoerd door de Eindhovenaar Ronald van B., die al jaren geleden is overleden. Zijn neef, Franciscus 'Roy' L. uit Tilburg (41), bekende eerder zijn oom te hebben geholpen, onder meer als chauffeur en bij het begraven van het slachtoffer. De rechtbank legde hem als mededader vijftien jaar op. Dat is negen jaar minder dan de strafeis, mede omdat hij spijt heeft betuigd.

Beroepscrimineel

De andere Nederlandse verdachte , growshophouder Evert de C. (54) uit het Zeeuwse IJzendijke, verzorgde de contacten met zijn twee landgenoten en betaalde hen ook. De rechter legde deze ,,beroepscrimineel, die zonder scrupules en uitsluitend uit winstbejag handelde'' 27 jaar op, een jaar minder dan geëist.



Verklaringen van de andere verdachten deden C. uiteindelijk de das om. Die zijn geloofwaardig, vinden de rechters, mede doordat ze worden ondersteund door gegevens over telefoontjes tussen De C. en medeverdachte Pierre S. op de dag van de moord. De verklaringen van De C. zelf rammelen juist, menen ze.



Put