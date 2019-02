‘Ex-bajesklanten spraken af op Fort Oranje’

,,Ik werd moedeloos van de situatie daar'', zei de burgemeester van Zundert, waar Rijsbergen onder valt, vandaag in de rechtbank in Breda. Zij was daar als getuige voor een voorlopig getuigenverhoor in de bodemprocedure die de eigenaren van de camping tegen de gemeente willen starten.

Zij willen miljoenen van de gemeente als schadevergoeding. De gemeente heeft op haar beurt overigens ook al 5,2 miljoen euro aan voormalig eigenaar Cees Engel gefactureerd in verband met de beheerskosten.

In juni 2017 nam de gemeente Zundert het beheer van de probleemcamping over. De gemeente wilde de grote camping saneren, omdat veel bewoners er in erbarmelijke omstandigheden leefden en er veel criminaliteit was.

Faillissement

Twee jaar ervoor overlegde de gemeente Zundert nog met de Belastingdienst over het aanvragen van een faillissement voor Fort Oranje, zei Poppe. ,,De gemeente overwoog zelf geen faillissement aan te vragen.'' Als de fiscus dat wel had gedaan was mogelijk de hele crisis rondom het beheer van de camping voorkomen.