Ex en klusjesman opgepakt voor moord op Eindhovense zakenman

De in Neerpelt wonende Eindhovenaar werd op 22 november dood gevonden in zijn huis . De eerste melding kwam van de nu opgepakte vrouw (45). Zij woont vlakbij Van Hout, in hun eerste kapitale villa. Van Hout had schotwonden.

De ex is in 2011 overvallen, vastgebonden en beroofd. Er liep toen een drugsonderzoek. De vrouw had zelf een zonnestudio en schoonheidssalon. De relatie met de klusjesman (48) is nog onduidelijk.