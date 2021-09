Ex-guerrillastrijder Tanja Nijmeijer komt met boek: ‘Met bloed en tranen geschreven’

Nijmeijer, geboren en getogen in Denekamp, was 24 jaar toen ze zich in 2002 aansloot bij de FARC. Tijdens studiebezoeken aan Colombia was ze geraakt door de ongelijkheid in het land. Dat ze lid was van de marxistisch-leninistische beweging werd bekend toen in 2007 haar dagboek werd gevonden, na een aanval van het Colombiaanse leger op het kamp waar ze verbleef.

Nijmeijer was onder meer betrokken bij aanslagen in de Colombiaanse hoofdstad Bogota. Later maakte ze, als vertaler en onderhandelaar, deel uit van een vredesdelegatie die op Cuba onderhandelde met de Colombiaanse regering. In 2010 zette de Amerikaanse overheid haar op een terreurlijst. Nadat in 2016 het vredesakkoord tussen de guerrilla’s en de regering van Colombia was getekend, legde het grootste deel van de circa zevenduizend FARC-strijders de wapens neer.

Weg bij de FARC

Begin vorig jaar werd bekend dat Nijmeijer de FARC verlaten had, omdat ze het niet meer eens was met de politieke beslissingen van de partij. Ze bleef wel in Colombia wonen. „Als je je jaren achtereen niet kunt vinden in wat er besproken, gepland en besloten wordt, is het tijd om te vertrekken”, schreef ze toen in een verklaring. Daarna bleef het relatief stil rondom haar. Tot nu.

„Dit boek is een relaas van wat ik gezien en beleefd heb”, schrijft ze in een verklaring, die ze dinsdag op Twitter deelde. „Dat hoeft niet per se te passen in het referentiekader dat de meeste Europeanen van de FARC, of van Colombia, hebben.”

En, voegt ze eraan toe: „Er zijn getuigenissen beschikbaar van slachtoffers van ontvoeringen, van soldaten, van politici, maar dit is mijn verhaal, de getuigenis van iemand die er nog steeds van overtuigd is dat er een andere wereld mogelijk is.”

Het boek met de titel ‘Tanja Nijmeijer, van guerrilla naar vredesproces’ komt op 4 november uit. Hollands Diep is de uitgever.