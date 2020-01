Ex-Jehova: ‘Ik had nu ook met een spuit in mijn arm in de goot kunnen liggen’

Een overlever, noemt ze zichzelf bewust. Geen slachtoffer, die rol wil ze niet meer. Marianne de Voogd is het seksueel misbruik in haar jeugd de baas geworden. ,,Ik had ook met een spuit in mijn arm in de goot kunnen liggen.’’



Maar dat is dus niet het geval, bepaald niet. De Voogd (56) is tegenwoordig cruise manager. In maart stapt ze weer aan boord, voor een tocht over de Portugese rivier de Douro. Ze is al druk in de weer om alles te regelen, maar behalve de vertrekdatum van die cruise staat er nóg een dag rood omrand in haar agenda, en die dag is vandaag aangebroken.