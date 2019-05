Ex-jihadbruid Aïcha voelt zich ‘niet veilig’ en zegt huur Maastrichtse woning op

Gisteren werd bekend dat de Maastrichtse bekeerlinge Aïcha in Amby zou worden gehuisvest. Maasvallei had haar de woning onlangs toegewezen, maar Aïcha’s komst zorgde voor de nodige onrust bij omwonenden. Zij startten een petitie, waarmee ze de komst van de voormalig jihadbruid willen tegenhouden. In Amby heerst de angst dat haar aanwezigheid radicalen aantrekt.



Daarnaast is de buurt boos omdat mensen uit Amby vaak jarenlang moeten wachten op een woning, terwijl Aïcha meteen een (gerenoveerd en aan haar zorgbehoeften aangepast) huis krijgt toegewezen. Uit angst voor vandalisme houdt een particulier beveiligingsbedrijf een oogje in het zeil bij de hoekwoning in Maastricht. Maasvallei zou voor de bewaking hebben gezorgd, maar wilde niets kwijt over de kwestie.