Ex-justitieminister Ferd Grapperhaus zwaar beveiligd om ernstige dreiging uit onderwereld

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Voormalig minister Grapperhaus wordt na een tip sinds enkele weken beveiligd door de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging. Het Amsterdamse Openbaar Ministerie bevestigt de beveiliging. Het meldt dat de dreiging uit de hoek van de georganiseerde misdaad lijkt te komen, maar doet daar verder geen mededelingen over.



Volgens een tipgever komt de dreiging uit de hoek van de voortvluchtige ‘Bolle Jos’ Leijdekkers (31). Die wordt door de opsporingsdiensten beschouwd als een grote, zeer vermogende speler in de wereldwijde cocaïnehandel. Hij zou partijen van tonnen cocaïne invoeren via onder meer de zeehavens van Antwerpen en Rotterdam. Hij staat sinds mei 2022 gesignaleerd op de Nationale Opsporingslijst als een van de belangrijkste verdachten die de Nederlandse opsporingsdiensten zoeken.

Cocaïne-import

In een grote Amsterdamse drugszaak werden medeverdachten van grootschalige cocaïne-import onlangs veroordeeld tot straffen oplopend tot 12 jaar cel, maar Leijdekkers was daarin (nog) niet aangeklaagd. In andere drugsdossiers speelt hij een prominente rol.

Bovendien is Leijdekkers, die zich in het criminele milieu ook ‘El Presidente’ noemt, volgens justitie vermoedelijk betrokken bij excessief geweld, waaronder de verdwijning en dood van drugshandelaar Naima Jillal. Zij verdween in oktober 2019 nadat ze bij haar luxe appartement op de Amsterdamse Zuidas in een auto was gestapt. Uit onderschepte, aanvankelijk versleutelde PGP-berichten ontstaat volgens justitie het beeld dat Leijdekkers ‘een rol speelde bij en zelfs verantwoordelijk is voor de verdwijning van Jillal’.

Naakt vastgebonden

In het criminele milieu circuleren foto’s waarop hoogstwaarschijnlijk Jillal is te zien, naakt vastgebonden op een stoel met een afgeknipte teen en vinger op haar buik. De foto’s zijn in december 2019 ook aangetroffen op een Blackberry die bij de arrestatie van Ridouan Taghi in Dubai werd gevonden. Bolle Jos wordt ook verdacht van het witwassen van zijn exorbitante drugswinsten: zeker tientallen miljoenen euro’s en honderden kilo’s goud.

Dat Jos Leijdekkers het volgens het Openbaar Ministerie op oud-minister Grapperhaus heeft voorzien is saillant, omdat Leijdekkers’ vermoede compagnon Flor Bressers in Belgische media wordt genoemd als mogelijke opdrachtgever voor een plan de Belgische minister van Justitie Vincent Van Quickenborne te ontvoeren bij zijn woning in Kortrijk. Ook Van Quickenborne wordt zwaar beveiligd. In september werd het vermoede ontvoeringsplan verijdeld, waarna drie Nederlandse verdachten van 20, 29 en 48 jaar werden opgepakt in Den Haag en Leidschendam. Later werd ook Lorenzo B. (22) uit Den Haag aangehouden, die hen volgens justitie lijkt te hebben aangestuurd. Alle vier zijn inmiddels uitgeleverd aan België.

Of de dreiging jegens voormalig justitieminister Grapperhaus en de dreiging jegens de Belgische justitieminister verband houden, wordt onderzocht. Het Openbaar Ministerie heeft een beloning van 75.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot de aanhouding van Leijdekkers.