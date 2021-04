Ex-militair Lars heeft extreme trauma's, leeft op straat en alleen een woning kan 'm redden: ‘Ze doen alsof ik niet besta’

Gewone Nederlan­ders over Haagse sores: ‘Niet zo hakketak­ken, regel een kabinet!’

23 april Ruim een maand na de verkiezingen zit de kabinetsformatie muurvast. Het onderlinge vertrouwen is broos nu blijkt dat het kabinet informatie achterhield in de toeslagenaffaire en sprak over Kamerlid Pieter Omtzigt. Wat vindt de gemiddelde Nederlander eigenlijk van de Haagse sores?