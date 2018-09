Ex-No Surrender baas klaagt over 'tussentijdse vakantie' in gevangenis Vught

Dat bleek vandaag voor de rechtbank in Groningen, die besliste dat de motorbaas gewoon in voorlopige hechtenis blijft. Dat zit Emmenaar Kuipers al sinds zijn arrestatie december vorig jaar. Hij wordt verdacht van onder meer afpersing en het leiden van een criminele organisatie.



Kuipers werd begin september ineens overgebracht naar de extra beveiligde gevangenis van Vught na een anonieme melding dat er uitbraakplannen waren. Hij werd in allerijl overgebracht van de gevangenis in Leeuwarden naar de afdeling BPG (Beheersproblematische Gedetineerden) in Vught na de anonieme tip.



Binnen twee weken werden de extra maatregelen toch weer opgeheven en werd Kuipers teruggeplaatst in een normaal regime.