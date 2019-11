Ex van Peter R. de Vries gaat aangifte doen van verspreiden nepfoto's

Tweespalt bij kinderen Ruinerwold: jongste vijf blijven vader steunen

15:52 De negen kinderen van Gerrit Jan van D. zijn met een korte verklaring gekomen. Zij doen dat in twee groepen. De oudste vier, inclusief de ontsnapte Jan (25) die aanklopte bij een café in Ruinerwold, steunen het proces tegen hun vader. De jongste vijf kinderen, die allemaal opgroeiden op de boerderij in Ruinerwold, doen dat juist niet. ,,Het is voor ons hele gezin heel pijnlijk dat er een kloof is ontstaan.”