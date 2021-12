Examenregels opnieuw versoepeld vanwege corona: extra herkansing, bonden boos

Er komt weer een derde tijdvak voor herkansingen. En bij het vmbo worden niet drie of vier, maar twee onderdelen van het beroepsgerichte profielvak afgenomen met een centraal schriftelijk en praktisch examen. De andere onderdelen worden afgesloten met een schoolexamen. Leerlingen die staatsexamen doen, mogen een zelfgekozen vertrouwenspersoon meenemen naar hun mondeling.

Slob: ,,Leerlingen hebben ook dit jaar te maken met extra uitdagingen. Het is dus gerechtvaardigd om ze echt tegemoet te komen, maar we willen er ook voor zorgen dat ze met een mooi diploma verder kunnen. Daar is 51 miljoen extra voor beschikbaar gemaakt door de ministerraad, voor de organisatie.”

Quote Wij spreken de grote teleurstel­ling uit dat de duimrege­ling niet hetgeen is waarvoor is gekozen Iben Maas, voorzitter LAKS

De zogeheten ‘duimregeling’, waardoor leerlingen ervoor mogen kiezen om een onvoldoende voor een niet-kernvak niet mee te laten tellen voor hun totaalbeoordeling, wordt in tegenstelling tot vorig jaar geschrapt. Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is daar niet over te spreken.

LAKS-voorzitter Iben Maas: ,,Wij spreken de grote teleurstelling uit dat de duimregeling niet hetgeen is waarvoor is gekozen. Voor het grootste deel van de leerlingen is de duimregeling de maatregel die het meest drukverlagend werkt en dus ook de maatregel die voor eindexamenleerlingen het meest positief uitpakt.”

Volledig scherm De eindexamens vonden vorig jaar al plaats in sporthallen of kerken. © Olaf Smit

Heel veel wensen

Slob vindt het een verschil dat de scholen nu open zijn geweest in vergelijking met een jaar eerder, ook met financiële ondersteuning. ,,Er zijn heel veel wensen, dan is het een weging wanneer het voor ons genoeg is. De huidige afspraken passen bij de stand van zaken, ze zijn ook echt nodig omdat het onderwijs niet optimaal is geweest.”

Tegenover het veelgehoorde argument dat de duimregeling ‘calculerend’ gedrag van leerlingen in de hand werkt, staat de scholierenvereniging negatief. ,,Leerlingen strepen een niet-kernvak vaak weg om zich juist te kunnen focussen op de kernvakken, zoals wiskunde en Nederlands. Ik snap niet waarom dat iets slechts is”, aldus Maas.

De minister wil ook de staatsexamens, voor leerlingen die examen doen buiten een reguliere middelbare school, op de schop nemen. Het aantal deelnemers, bijvoorbeeld bij het voortgezet speciaal onderwijs, groeit zo hard dat het veel moeite kost om het staatsexamen nu voor iedereen apart goed te regelen. Zo zijn er veel examinatoren nodig in de zomer voor de individuele, mondelinge afname. De komende jaren wordt volgens de bewindspersoon gekeken of het staatsexamen nieuwe stijl kan worden gespreid over het jaar of vaker in schriftelijke vorm kan worden afgenomen.

Onderwijsorganisaties ontevreden

De Algemene Onderwijsbond, CNV Onderwijs, FvOv, Platform VVVO en LAKS zijn zeer ontevreden omdat volgens hen in de huidige voorstellen weinig tot geen rekening is gehouden met het onderwijspersoneel.

,,De correctiedruk in het eerste tijdvak is toegenomen doordat de uitslagdatum een week vervroegd is. Ook valt te verwachten dat door het wegvallen van de duimregeling er veel meer herkansingen gedaan zullen worden”, stellen de organisaties.

Daarnaast willen zij erop wijzen dat het verdere verloop van het schooljaar zeer onvoorspelbaar is. ,,De recente Omikron-variant leidt tot onzekerheid en nieuwe varianten en besmettingsgolven zijn niet uit te sluiten. We willen dan ook een kanttekening plaatsen bij de voorgestelde maatregelen: het is niet uitgesloten dat er op een later moment toch nog een aanpassing van de regeling noodzakelijk is. Op voorhand sluiten we daarbij geen mogelijkheden uit.”

Uiterlijk begin februari kan de examenregeling volgens minister Slob nog verder worden aangepast, eventueel op verzoek van de Tweede Kamer of wanneer de crisis daartoe aanleiding geeft.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: