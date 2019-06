Examenscholieren moeten door technische storing langer wachten op einduitslag

Somtoday is een leerlingvolgsysteem dat de definitieve cijfers van de eindexamens automatisch invoert. 190 scholen in Nederland werken met dit systeem. Op Twitter laat Somtoday weten dat het probleem is opgelost en dat medewerkers nu druk bezig zijn om alle scholen te bellen. ,,Op zich hebben we alles goed aangeleverd, maar scholen moeten zelf eerst wel aanpassingen doen. Dat is niet altijd goed gecontroleerd vooraf. We hebben alle scholen die bij ons zijn aangesloten, vandaag (woensdag, red.) daarom vooraf gewaarschuwd dat dit alsnog moet gebeuren", aldus een woordvoerder.

Het probleem zit ’m in de n-term, de correctie die landelijk per vak wordt doorgevoerd in het eindcijfer naar gelang de moeilijkheidsgraad van het eindexamen. De n-term is standaard ingesteld op ‘1’, terwijl die in werkelijkheid per vak varieert. ,,Daardoor zijn we nu iets langer aan het rekenen. We willen natuurlijk gegarandeerd zeker weten dat de eindcijfers kloppen”, aldus bovenbouw-afdelingsleider Jos Bruning van het Stedelijk Gym in Nijmegen.

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) bevestigt de storing. ,,Volgens onze informatie is er vanmorgen een storing geweest met Somtoday, en is die nu opgelost’', zegt woordvoerder Willemijn Leene. ,,Scholen worden nu alsnog gebeld. We hopen dat de extra wachttijd voor de meeste leerlingen beperkt blijft. Maar het is natuurlijk erg vervelend voor de scholen én de leerlingen die op uitslagen wachten.’’

Een van de belangrijkste dagen

Rector Jeroen Werleman van de Ring van Putten in Spijkenisse bracht zijn eindexamenleerlingen per sms op de hoogte. Hij noemt de fout ‘pijnlijk’. ,,Dit is een van de belangrijkste dagen van het jaar waar leerlingen reikhalzend naar uitkijken. Dan is het erg vervelend als het misgaat.’’

Werleman had nu de leerlingen willen bellen die het niet gered hebben. Maar dat moet dus nog even wachten. Hoe lang het oponthoud gaat duren, is niet bekend. ,,Somtoday is druk bezig, maar we zijn zelf ook handmatig bezig om de cijfers in te voeren. We willen niet een leerling feliciteren, terwijl dat niet het geval is.’’

Toch heeft de rector er alle vertrouwen in dat hij snel zijn leerlingen kan bellen. ,,Het komt goed. Iedereen weet straks of hij of zij geslaagd is.’’

Somtoday is met Magister voor scholen het grootste administratiesysteem van Nederland. De woordvoerder van Somtoday: ,,Magister bedient 65 procent, wij 35 procent.”

