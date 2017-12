Excuses en massale steunbetuigingen voor krantenbezorgster Emy (13)

Am­bu­lan­ce­broe­der mishandeld in Almelo, 24-jarige man opgepakt

11:37 Een ambulancemedewerker is in de nacht van zaterdag op zondag mishandeld aan de Prinsenstraat in Almelo. De hulpverleners moesten vannacht wegens een medisch incident in de straat zijn, waar ze werden lastig gevallen door een groepje jongeren. De ambulancemedewerker raakte lichtgewond, een 24-jarige Almeloër is aangehouden.