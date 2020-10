Experts analyseren sorry-video: ‘Máxima toont emoties, Willem-Alexander nauwelijks’

Commotie om arrestatie van corona-overtreder in metro: ‘We snappen dat beelden heftig zijn’

19:05 Op sociale media gaan beelden rond waarop te zien is hoe een man die weigerde de coronaregels op te volgen bij een metrostation in Rotterdam gearresteerd wordt. Een woordvoerder van vervoersbedrijf RET bevestigt het incident. ,,We snappen dat de beelden heftig overkomen, zeker ook met het geluid erbij. Tegelijkertijd was dit nodig om deze man in bedwang te houden.”