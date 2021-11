Experts: Nieuwe variant ‘laat alle alarmbellen afgaan’, maar veel is nog onbekend

Het was de laatste maanden erg overzichtelijk in de labs van het RIVM in Bilthoven waar de coronavarianten geanalyseerd worden. De deltavariant had de oorlog gewonnen. Alle 6249 monsters die de afgelopen vijf weken geanalyseerd werden, waren van het in ons land dominante type B.1.617.2 of een afgeleide daarvan. De laatste keer dat er in de wekelijkse surveillance een andere variant werd aangetroffen, was begin oktober.