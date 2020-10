Experts roepen iedereen op: slik vitamine D tegen corona

CORONA­KAART | Nijmegen piekt enorm met bijna honderd nieuwe besmettin­gen, check hier hoe het in jouw regio zit

27 oktober Het aantal positieve testen op het coronavirus onder inwoners van deze regio blijft hoog. Net als in de rest van het land is er van de zo vurig gewenste afname nog geen sprake. Er zijn 805 nieuwe besmettingen gemeld. In heel Nederland zijn er in de afgelopen 24 uur 10.353 nieuwe positieve coronatests geregistreerd.