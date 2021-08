Explosie bij Poolse supermarkt in Lelystad

Omwonenden van supermarkt Kubus XL aan de Snijdershof werden vannacht opgeschrikt door een harde knal aan de Snijdershof, waarna ze de hulpdiensten belden. Die troffen bij de winkel een gat in de deur aan. Ook woedde er een kleine brand die door de brandweer is geblust.

Over de achtergrond van de explosie is vooralsnog weinig bekend. De politie doet onderzoek naar de harde knal. Daarbij het overigens niet voor het eerst is dat juist een Poolse supermarkt is getroffen. In december waren winkels in Aalsmeer, Heeswijk-Dinther, Tilburg en Beverwijk het doelwit van explosies, met grote schade tot gevolg.