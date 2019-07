Explosie in centrum van Amsterdam: ‘idee dat er iets aan de hand is met dat hotel’

Volgens de politie is er iets op straat ontploft. Er wordt nog onderzocht wat precies. De Explosieven Opruimingsdienst is ter plaatse voor onderzoek. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er voor zover bekend geen gewonden zijn. Er zijn voor de zekerheid wel twee mensen nagekeken in de ambulance. Naast assistentie door politie en ambulance kwam ook een aantal brandweerwagens ter plaatse, waaronder een commandowagen.



Er zijn meerdere panden en voertuigen beschadigd. Een deel van de gasten van Hotel Parkview is opgevangen in een naburig hotel. Het hotel hoefde echter niet te worden ontruimd. Parkview kwam ook vorig jaar in het nieuws, toen in de nacht van 23 op 24 oktober een handgranaat in de hal werd gegooid. Het explosief ging destijds niet af. Voor zover bekend, had de eigenaresse van het hotel geen conflicten.



In Hotel Parkview, dat nu gesloten is, verbleven vannacht rond de 30 gasten. Alle kamers waren vol. Medewerker Khadka: ,,Ik hoorde dat de ramen er uit liggen en de voordeur kapot is, maar we hebben het zelf nog niet gezien. We mogen er niet heen. De politie doet onderzoek”, vertelt hij. Wat er precies is gebeurd, is ook voor het hotel een raadsel. ,,We hebben niet het idee dat wij het doelwit waren van deze explosie. Die was in een auto, niet bij het hotel. Verder kan ik er niets over zeggen”, reageert Khadka.