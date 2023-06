Explosie na aansteken barbecue: twee gewonden, onder wie één ernstig

Farmers Defence Force wil donderdag met trekkers naar Den Haag voor protest

Farmers Defence Force wil donderdag met tractoren naar Den Haag om te demonstreren. ,,De trekkers gaan voorop in de strijd”, zei FDF-voorman Mark van den Oever maandagavond in Apeldoorn waar de boerenorganisatie vergadert over de aankomende actie.