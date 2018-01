Explosief in populair uitgaanscentrum Amsterdam onschadelijk gemaakt

De politie heeft de Explosieve Opruimingsdienst (EOD) opgeroepen om onderzoek te doen. Het mogelijk explosief werd rond 04.00 uur op straat aangetroffen. De omgeving is afgezet, maar de omliggende panden worden niet ontruimd. Er is volgens de politie geen direct gevaar voor de omgeving.

Het is niet de eerste keer dat er een explosief wordt aangetroffen bij een uitgaansgelegenheid. Voor de ingang van club ABE aan de Amstelstraat in Amsterdam werd in augustus een handgranaat gevonden. Burgemeester Van der Laan besloot toen om de club maandenlang te sluiten. Het besluit van de burgemeester om de club te sluiten was volgens de rechter legitiem, omdat de veiligheid van voorbijgangers en omwonenden door de granaat ernstig in gevaar is gebracht.