Explosief ontploft in portiek Rotterdam-Delfshaven, niemand in woning aanwezig

Een politiewoordvoerder laat weten dat de schade ‘relatief meevalt’ en dat er in de woning die het doelwit was niemand aanwezig was. Bewoners van de overige huizen in het woongebouw hebben korte tijd op straat gestaan, aldus de woordvoerder. De politie heeft een onderzoek ingesteld en roept getuigen op zich te melden of beelden van het voorval te delen.