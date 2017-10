Woningen ontruimd na gaslek Tilburg

Politie valt clubhuizen Satudarah binnen

30 september De politie is gisterenavond de clubhuizen van motorclub Satudarah in Apeldoorn en Beverwijk binnengevallen. In de clubhuizen werd gezocht naar bewijsmateriaal voor een strafrechtelijk onderzoek naar de motorclub. Het OM laat weten vooralsnog niemand te hebben aangehouden.