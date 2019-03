Explosieve stijging drugsdumpingen

VIDEOOndanks alle inspanningen om de productie van synthetische drugs in Brabant tegen te gaan, stijgt het aantal dumpingen van drugsafval daar met eenderde. Het aantal lozingen van chemisch afval van xtc-pillen in de rest van Nederland groeide nog veel harder.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers die deze krant bij de politie heeft opgevraagd. Waar het aantal lozingen van chemisch drugsafval in Nederland in 2017 nog bleef steken op net iets boven de tweehonderd, is dit het afgelopen jaar gestegen naar bijna driehonderd. Een stijging van 42 procent.

Vaak gaat het om tientallen vaten met duizenden liters chemisch afval die ‘s nachts op rustige plekken uit busjes worden gegooid, maar in oktober staken criminelen bijvoorbeeld ook in een woonwijk een vrachtwagen vol drugsafval in brand. Door het verbieden van grondstoffen voor drugs, gaan criminelen nu zelf chemicaliën mengen om pillen te maken en dat veroorzaakt meer afval.

Volledig scherm © Caspar Huurdeman

Zorgen

In 2018 is in elf van de twaalf provincies meer drugsafval gedumpt dan het jaar ervoor. In de regio Den Haag verzesvoudigde het aantal lozingen: van drie naar achttien. De hele provincie Zuid-Holland scoorde het afgelopen jaar hoog. In 2017 ging het nog om twaalf dumpingen, maar in 2018 trof de politie bijna veertig keer chemisch drugsafval aan. Alleen in Noord-Holland en Flevoland nam het aantal dumpingen licht af.

Het stijgend aantal stortingen van chemisch afval baart de politie zorgen. Portefeuillehouder drugs bij de Nationale Politie Max Daniel: ,,Waar voorheen het productieproces in het zuiden van het land plaatsvond, zie je nu overal in het land productielocaties ontstaan.’’

Volledig scherm © Bert Jansen

Lucratieve handel

Volgens de politie komt dit doordat synthetische drugs zoals xtc en amfetamine ‘een ongelofelijk lucratieve handel’ is. Drugsexpert Daniel beschrijft hoe criminelen woekerwinsten maken. ,,In Australië kost een pilletje 25 dollar, dat betekent dat één pilletje zeventien keer over de kop gaat.’’