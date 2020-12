Explosieve stijging verkoop carbid en melkbussen: spullen bij uitladen al verkocht

De enorme run op melkbussen is volgens verkoper Rein ter Bruggen uit Hasselt met geen pen te beschrijven. Het heeft alles te maken met het vuurwerkverbod, weet hij. ,,In één weekend heb ik meer verkocht dan vorig jaar van september tot december. Dan heb je het over 175 stuks.”

Als gevolg van de vraag is de prijs links en rechts omhoog gegaan; van enkele tientjes tot 80 euro of meer per stuk, zag Ter Bruggen. ,,Wat een geld, wat een geld...’’

Zelf is hij het hele jaar bezig met het opbouwen van voorraad. ,,Ja, het is zeker een leuke verdienste, maar er gaat ook elke maand 500 euro naar de opslag.’’ Daar staan er nu nog maar een paar. ,,En dan ben ik gewoon schoon uitverkocht.’’

Uitladen

De piek lag in november, toen de bussen niet aan te slepen waren. Uit allerlei plekken heeft de antiek- en curiosaverkoper ze betrokken van zowel particulieren als handelaren, waarna ze soms letterlijk bij het uitladen al werden verkocht. ,,Het ging helemaal nergens meer over.’’

Carbid

Ook de vraag naar carbid is dit jaar explosief gestegen, zo merkt vuurwerkhandelaar Jan Souman uit Hattem. ,,Of er nog voorraad is? Ja, nog genoeg. Maar ik heb al 2,5 keer zoveel carbid verkocht als in voorgaande jaren. Al is het een schrale troost. Door het vuurwerkverbod zit ik op 17 procent van een normale omzet...”

Net als voor de melkbussen geldt dat de prijs voor carbid wat hoger is komen te liggen. ,,Voor het eerst in vijftien jaar is het wat duurder geworden bij mij. Van 4,50 euro per kilo naar 6 euro. Dat komt doordat de inkoop duurder is geworden. Zelf houd ik aan dit prijsverschil niets extra’s over. Maar massa is kassa hè?” stelt Souman.

Volledig scherm Jan Souman (rechts) legt uit hoe het carbidschieten in z’n werk gaat. © Henri van der Beek

Houthandel Buijert uit IJsselmuiden, groot carbidverkoper, merkte vooral dat het stormliep vóór de tweede lockdown. ,,Nu alles op bestelling moet, gaat het een stuk minder hard”, stelt Bram Buijert. ,,Maar al met al hebben we echt wel meer carbid verkocht dan andere jaren. De absolute aantallen weet ik niet. Het meeste was bij ons al besteld voordat het vuurwerkverbod definitief was ingevoerd trouwens.”

Buijert merkte vooral aan het begin van de carbidverkoop - eind november - dat afnemers van heinde en verre kwamen. Ook Souman had plots klanten in steden ver buiten Hattem. ,,In bijvoorbeeld Eemnes, Lisse, Enschede en Urk. Echt een wijdere regio.”

Ter Bruggen stuurde op zijn beurt melkbussen naar Utrechters, Nijmegenaren en Amsterdammers. Plaatsen die toch niet echt bekend staan om hun carbid-traditie. Dat roept de vraag op of alle kopers wel weten waar ze mee bezig zijn. De melkbushandelaar zegt zelf altijd wat uitleg en tips over carbid te geven bij de verkoop. ,,Ik maak me vooral zorgen over melkbussen die nu her en der gekocht worden. Die jaren met een plantje erin in de tuin hebben gestaan.”

Volledig scherm Bram Buijert van Houthandel Buijert uit IJsselmuiden. © Foto Freddy Schinkel

Gevaarlijk

Het kan zeer gevaarlijk zijn om daar mee te gaan knallen, waarschuwt Ter Bruggen. Die bussen zijn lang niet altijd nog stevig genoeg. Een bodem kan bijvoorbeeld losgeroest zijn. Souman verkoopt de melkbussen sinds vorig jaar dan ook niet meer. ,,Dat durf ik niet meer aan. De meesten zijn twintig tot dertig jaar oud. Vorig jaar heb ik de laatste verkocht. Ik heb nu lege gasflessen die ik verkoop als carbidbus. Veel veiliger.”

Coronaproof verkopen Het carbid wordt bij Souman Vuurwerk coronaproof verkocht, zo stelt Jan Souman. ,,De bestellingen kunnen via de website worden geplaatst. Vervolgens kunnen klanten een afhaalmoment kiezen dat nog beschikbaar is. Zo kunnen er nooit in één keer te veel mensen staan.” ,,Afgelopen vrijdag was de laatste dag dat wij als vuurwerkhandelaren categorie 1 vuurwerk, het lichte spul, mochten verkopen. Op één dag zijn er 150 mensen bij mij langs geweest en niet één keer stond er een wachtrij. Hartstikke coronaproof. En nu mogen wij helemaal geen vuurwerk meer verkopen, maar kan je het nog wél uit de rekken halen bij de Aldi en Lidl waar mensen rijen dik bij de kassa staan. Laat ik het zo zeggen: daar wringt de schoen nogal...”

