Export Nederlandse crystal meth naar Duitsland explodeert: zelfs drugs in babyluiers

Ook de vangst van andere (meth)amfetaminen neemt sterk toe. Afhankelijk van de soort is er sprake van een verdubbeling tot zelfs een vervijfvoudiging in een paar jaar tijd. Een van de ontdekkingen werd in juni gedaan in de auto van atlete Madiea G. Die staat maandag voor de rechter in het Duitse Kleef. Zij had 13 kilo crystal meth en 43 kilo xtc in haar achterbak.



De ontwikkelingen zorgen in Duitsland voor gefronste wenkbrauwen. ,,We krijgen over de westgrens nu het complete pakket”, zegt Frank Buckenhofer, voorzitter van de douanetak van politievakbond GdP. ,,Eerst kwam vanuit Nederland vooral cocaïne, xtc en cannabis, nu krijgen we ook crystal meth en crack.”



In werkelijkheid ligt de hoeveelheid gesmokkelde drugs volgens de vakbondsman veel hoger dan de onderschepte hoeveelheid. Door personeelstekorten en een gebrekkige organisatie is de Duitse douane volgens hem niet in staat om een effectieve controle uit te voeren.



In Nederland doet de ontdekking van zoveel crystal meth alle alarmbellen afgaan. De vrees bestaat dat extreem gewelddadige Mexicaanse drugsimperiums hier voet aan de grond krijgen. Dit jaar is in Nederland en België een aantal productielocaties ontmanteld. Daar zijn ook Mexicanen aangetroffen. ,,Het is te vroeg om te zeggen dat ze de markt in handen hebben”, zegt een woordvoerder van de landelijke politie. ,,Maar deze cijfers zijn opnieuw een signaal dat we scherp moeten zijn.”