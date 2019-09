Extra bescherming voor officieren in zaak-Taghi

Video Dode bij schietpar­tij in Amsterdam: ‘Vooralsnog geen link met moord op advocaat’

23:50 Bij een schietpartij op de Langbroekdreef in Amsterdam Zuidoost is volgens de politie vanavond een dode gevallen. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt, maar de politie gaat niet uit van een link met de moord op advocaat Derk Wiersum.