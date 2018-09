'Extra geld voor zij-instromers in de klas is nu al op'

Het ministerie van Onderwijs had 3,2 miljoen euro beschikbaar gesteld, maar het plafond is nu al bereikt, zegt een woordvoerder van de Dienst Uitvoering Onderwijs in de krant. Het ministerie wil niet zeggen hoeveel geld er nog beschikbaar is, en ook niet of de subsidie volgende maand wordt aangevuld, maar ‘zoekt wel naar oplossingen’.

De regeling was gestart om het oplopende lerarentekort terug te dringen. Mensen met een hbo- of universitair diploma staan direct voor de klas, terwijl ze hun lesbevoegdheid halen. Per zogeheten zij-instromer kunnen scholen een subsidie van 20.000 euro aanvragen. De regeling is zo populair dat het geld in het mbo al op is. In het basisonderwijs dreigt dat nu ook te gebeuren.