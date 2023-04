‘Extreem gevaarlijke’ neef van Ridouan Taghi opgepakt

Neef Anouar Taghi (29) van veelvoudig liquidatieverdachte Ridouan Taghi is vrijdag opnieuw gearresteerd. Hij wordt verdacht van drugshandel, bovenop de al bestaande verdenking dat hij een criminele organisatie van autodieven leidde – en een Renault Mégane leverde die is gebruikt voor de moord op advocaat Derk Wiersum van kroongetuige Nabil B.

Dat is bevestigd naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf. Tot weerzin van de opsporingsdiensten had de Amsterdamse rechtbank Anouar Taghi vrijgelaten in de aanloop naar de inhoudelijke behandeling van zijn proces. Hij wordt beschouwd als extreem gevaarlijke spil in de criminele organisatie van Ridouan Taghi.

Nu zijn nieuwe verdenkingen gerezen op grond waarvan de Utrechter opnieuw is ingerekend. Die arrestatie past in de zogeheten ‘Aanpak Criminele Machtsstructuren’, waarmee politie en justitie criminele organisaties zoals die rond Ridouan Taghi geheel wil ontmantelen.

Anouar werd in 2019 aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord op de 44-jarige advocaat Derk Wiersum. Volgens politiebronnen wordt hij gezien als de organisator van deze moord. De advocaat werd bij zijn woning in Amsterdam-Buitenveldert vermoord. Wiersum was de raadsman van kroongetuige Nabil B., die zeer belastende verklaringen heeft afgelegd over de organisatie van Taghi. Hij wordt door justitie verantwoordelijk gehouden voor een groot aantal liquidaties in met name de Utrechtse onderwereld. Een week nadat bekend was geworden dat Nabil B. kroongetuige was, werd zijn volstrekt onschuldige broer al vermoord.

Weski

Vrijdag werd ook Inez Weski, die advocaat is Ridouan Taghi, opgepakt. Zij wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie die bezig is met internationale drugshandel en witwassen. Daarnaast wordt ze verdacht van het schenden van geheimen. Volgens het OM zou ze informatie van haar cliënt Taghi - hoofdverdachte in het omvangrijke liquidatieproces Marengo - vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught met diens contacten in de buitenwereld hebben gedeeld.

In september vorig jaar, tijdens een zitting in de strafzaak tegen Youssef T., voormalig advocaat en neef van Taghi, suggereerde de advocaat van T. dat Weski ook als doorgeefluik van Taghi zou hebben gefungeerd.

Weski zit nu vast in alle beperkingen. Dat wil zeggen dat ze alleen met haar advocaat contact mag hebben en niet met de buitenwereld.