Extreem neerslagtekort zorgt voor problemen: natuur, scheepvaart en boeren de pineut

Nederland krijgt steeds meer last van de droogte, mede door een extreem neerslagtekort. De scheepvaart en boeren gaan daar de komende week al consequenties van ondervinden. ,,Er is nog geen watertekort, maar we houden het scherp in de gaten”, zegt droogte-expert Harold van Waveren van Rijkswaterstaat.

Van Waveren zegt dat de huidige droogte het gevolg is van twee ontwikkelingen. Het is al een tijdje warm en er valt weinig neerslag, en volgende week wordt het nog heter. ,,En ook de aanvoer van water in de grote rivieren valt tegen. Daardoor zijn de waterstanden daar behoorlijk aan het dalen.”

Het neerslagtekort is zelfs op weg naar een niveau dat we maar een keer in de twintig jaar zien, zegt Van Waveren. ,,En tegelijk neemt de watervraag met dit weer toe. Vanuit de natuur, vanuit bedrijven en vanuit burgers.”

In veel delen van het land worden de gevolgen van de droogte al gevoeld. In het relatief hoog gelegen oosten, in de Achterhoek bijvoorbeeld, vallen beken droog door het gebrek aan regenval. En in het westen dreigt verzilting van het zoete rivierwater. Normaal staan die rivieren hoog genoeg om het zoute water uit de zee tegen te houden, maar door de lage waterstanden dreigt die balans verstoord te raken.

Extra maatregelen tegen te zout water

,,Als het water zouter wordt, is dat ongunstig voor de landbouw en de natuur”, weet droogte-expert Van Waveren. ,,Dus we zullen extra maatregelen moeten nemen om dat tegen te gaan.”

Het waterschap Schieland en Krimpenerwaard (Zuid-Holland) kondigde gisteren aan waterinlaten en gemalen dicht te zetten om de instroom van het zoute water tegen te gaan. In de provincie Utrecht wordt met hetzelfde doel extra zoet water vanuit de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal naar het westen gestuurd. Daardoor kan de pleziervaart vanaf maandagmiddag geen gebruik meer maken van de Leidsche Rijn tussen Harmelen en het Amsterdam-Rijnkanaal.

Ook elders zal de scheepvaart gevolgen van de droogte gaan ondervinden, zegt Van Waveren. ,,De vaardiepte in rivieren neemt af, wat tot beperkingen kan leiden.”

Boeren moeten niet of minder sproeien

Ook de landbouw zal er last van krijgen. Verschillende waterschappen zien hun watervoorraad slinken. Waterschap Aa en Maas (Noordoost-Brabant) breidde een al geldend sproeiverbod donderdag uit. In Noordoost-Groningen en -Drenthe wil waterschap Hunze en Aa’s vooraf weten wanneer een landbouwer gaat sproeien, zodat er genoeg water kan worden aangevoerd. Ook Waterschap Drents Overijsselse Delta waarschuwt dat de grens van de aanvoercapaciteit in zicht is. Het kan daarom gebeuren dat een verzoek om te sproeien wordt geweigerd. En in Limburg geldt vanaf donderdag eveneens een sproeiverbod.

In de droge zandgronden van de Achterhoek probeert het waterschap samen met de hengelsportfederatie vissen uit droogvallende beken te redden door ze over te zetten naar plekken waar nog wel water stroomt.

