Extreem veel motorongevallen in weekenden van april: kijk waar het vaak mis gaat

Gemiddeld vallen er onder motorrijders in het weekend 34 procent meer slachtoffers dan op doordeweeksedagen. In de maand april ligt dit percentage met 73 procent opvallend veel hoger, blijkt uit onderzoek van deze krant en verkeerskundig ict-bureau VIA naar de politieregistraties van 2014 tot 2018. Waar het aantal dode en gewonde motorrijders in de wintermaanden op 10 per weekend blijft steken, stijgt dat in het voorjaar naar 40 en in juni zelfs naar 50.