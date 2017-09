'Ey meisje': Noa zet de mannen die haar naroepen op Instagram

Noa Jansma (20) was het naroepen en -fluiten op straat zat en begon als reactie het Instagramaccount Dearcatcallers. 'Ik zie het niet als een compliment als iemand op straat naar me roept dat 'ie me wil neuken.'