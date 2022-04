Fabrikant Kinder Surprise roept ook producten in Nederland terug na salmonellabesmettingen

,,In Nederland hebben we geen klachten van consumenten ontvangen. Ook zijn geen van onze Kinderproducten die op de markt zijn gebracht, positief getest op salmonella. Toch nemen we deze zaak uiterst serieus, omdat de zorg voor de consument onze hoogste prioriteit heeft’’, laat Ferrero weten.

Besmettingen

In Groot-Brittannië raakten al meer dan zestig mensen besmet na het eten van de bekende surprise-eieren, die worden geproduceerd in de Ferrerofabriek in het Belgische Aarlen. Bij onze zuiderburen zijn er op dit moment zestien bevestigde gevallen bekend die zijn gelinkt aan de uitbraak, meldt de Vlaamse toezichthouder FAVV. In heel Europa zijn momenteel 125 gevallen bekend. In bijvoorbeeld Zweden gaat het om vier bevestigde gevallen. Britse media meldden eerder 63 gevallen in het Verenigd Koninkrijk, het Ierse voedselagentschap spreekt van tien gevallen in Ierland. In Frankrijk is er dan weer sprake van 21 zieken.